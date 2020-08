Royaume-Uni

Les castors obtiennent leur permis de séjour

La première population sauvage de castors en Angleterre depuis 400 ans va pouvoir rester dans l’Otter, une rivière du Devon (sud-ouest), a annoncé le gouvernement britannique.

Selon Peter Burgess, responsable de l’organisme local chargé de la préservation de la vie sauvage, le Devon Wildlife Trust, il s’agit de la décision la plus marquante en la matière «pour une génération».

«Les castors sont les ingénieurs de la nature et ont une capacité inégalée pour insuffler une nouvelle vie à nos rivières et à nos zones humides. Leurs bienfaits se feront sentir dans l’ensemble de nos campagnes, par la faune et les hommes», a-t-il souligné.