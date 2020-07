Prix de la canne blanche

Les CFF récompensés pour une app en faveur des malvoyants

L’Union centrale suisse pour le bien des aveugles a décerné un prix à la compagnie ferroviaire helvétique pour son application «CFF Inclusive» qui soutiendra dès décembre les personnes en situation de handicap visuel.

Les personnes en situation de handicap visuel pourront connaître, via la synthèse vocale VoiceOver de leur smartphone, différentes informations. L’UCBA évoque notamment les indications de l’horaire des départs, le quai sur lequel elles se trouvent, le wagon et le compartiment dans lesquels elles sont, l’itinéraire avec tous les arrêts intermédiaires du parcours et les informations sur l’arrivée.

Plus de 1250 voix

Les CFF ont emporté le prix avec plus de 1250 voix du public, plus de deux fois plus que ses deux dauphins, un écran tactile pour ascenseur de Schindler et une méthode d’apprentissage de lecture «Point, virgule, tiret, point par point» de l’association éponyme destinée tant aux malvoyants qu’aux voyants.