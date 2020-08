Suisse Les CFF se choisissent de nouvelles voix, sauf en français

La voix actuelle en français a été maintenue mais elle sera désormais produite sous une forme numérique optimisée.

Les CFF affirment que la solution retenue «permet de produire avec beaucoup de souplesse des annonces plus intelligibles avec un rythme de diction très naturel»,

Les CFF et le BLS vont introduire de nouvelles voix pour les annonces dans les gares et les trains. Cela ne concerne toutefois que la Suisse alémanique, le Tessin et les annonces en anglais.