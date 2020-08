Fête nationale

Les citadins ont brunché à la campagne pour le 1er Août

La Fête nationale a été diversement célébrée samedi par les Helvètes, malgré la pandémie.

Le 1er Août, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga et Karin Keller-Sutter ont ouvert les feux en saluant l'attitude exemplaire de la population pendant la pandémie. Au total, cinq ministres sillonnent la Suisse pour la fête nationale.

«Quand la situation l'exige, nous sommes plus que l'addition de 26 cantons et 8,5 millions d'habitants», a déclaré Simonetta Sommaruga dans son discours à la radio et à la télévision à l'occasion du 1er Août samedi. Avant de remercier les Helvètes pour leur engagement.