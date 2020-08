Hockey sur glace

La reprise est fixée, avec son concept de protection

Les dirigeants de National League et de Swiss League ont décidé de repousser le début du championnat au mois d’octobre. Ils veulent jouer «au moins avec la capacité maximale de places assises».

Réunis ce vendredi en assemblée, les clubs de National League et de Swiss League ont fixé au jeudi 1er octobre le coup d’envoi de la saison 2020-2021. A l’origine, celui-ci devait avoir lieu le 18 septembre. Mais les décisions prononcées mercredi par le Conseil fédéral ont poussé les dirigeants à retarder le début du championnat.

« Désormais que la possibilité de jouer devant plus de 1000 spectateurs existe à court terme (ndlr: dès octobre théoriquement), cela ne fait pas sens de lancer la saison deux semaines avant la fin de l’interdiction » , nous déclarait mercredi Raphaël Berger. Le CEO du HC Fribourg-Gottéron n’était visiblement pas le seul dirigeant de cet avis.

Masque, places assises, traçage

La Ligue a également annoncé via un communiqué que les clubs avaient approuvé son c oncept de protection cadre , lequel prévoit « une obligation générale du port du masque, une obligation de places assises, une obligation d’enregistrement et le traçage des contacts ainsi qu’une réaffectation des secteurs des supporters visiteurs (pas de fans adverses ) » dans toutes les patinoires.