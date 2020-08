Votations

Les communes de montagne pour la loi révisée sur la chasse

Soumise au peuple le 27 septembre, la loi a reçu le soutien de la Conférence des présidents de communes touristiques de montagne. Elle est dans l’intérêt du tourisme, affirment-ils.

«Cette loi est dans l’intérêt du tourisme. Elle permet d’éviter les conflits entre les grands prédateurs et les touristes», écrit jeudi la Conférence dans un communiqué. Rappelant que les loups sont de plus en plus nombreux sur le territoire suisse, les présidents de communes touristiques de montagne estiment que leurs citoyens et leurs hôtes sont «déstabilisés» et qu’il faut des règles «plus claires» pour gérer les grands carnivores.