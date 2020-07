Les Compères de nouveau réunis

Santé!

Pierre Richard et Gérard Depardieu se sont retrouvés il y a quelques jours dans le Val de Loire pour les besoins d'un tournage. Le premier a partagé un sympathique cliché.

Dans les années 1980, le duo Pierre Richard et Gérard Depardieu a fait le bonheur des spectateurs avec «La chèvre», «Les Compères» et «Les fugitifs».

Les compères sont de retour! Dans les années 1980, Pierre Richard et Gérard Depardieu avaient brillé dans une trilogie de Francis Veber devenue culte: «La chèvre», «Les Compères» et «Les fugitifs». Quarante ans après, les deux acteurs se sont retrouvés à l’Abbaye Royale de Fontevraud, dans le Val de Loire, pour reprendre le tournage d'un film franco-japonais, «Umami no tabi».