Etats-Unis

Les complotistes de «QAnon» veulent faire réélire Trump

Une théorie du complot, propagée par la mouvance «QAnon» fait son chemin jusque dans les couloirs de la Maison Blanche. But: réélire le président américain en novembre.

Twitter a annoncé mardi avoir supprimé plus de 7000 comptes liés à «QAnon» et va limiter la circulation des contenus liés à ses théories conspirationnistes, considérées désormais par la plateforme comme un «effort coordonné pour nuire».

L’organisation secrète «l’Etat profond»

Haine et antisémitisme

«Prêtez serment»

L’idéologie QAnon s’est aussi propagée dans la politique américaine. Des adeptes de la mouvance se sont affichés dans plusieurs meetings de Donald Trump, notamment en arborant des affiches comportant la lettre Q ou le slogan du mouvement: «Where we go one, we go all» (Où l’un de nous va, nous allons tous), parfois réduit à ses initiales WWG1WGA. Ils croient que le milliardaire républicain viendra à bout du complot des élites internationales et rendra le pouvoir au peuple.