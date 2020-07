Football

Les coulisses de la photo du Servette FC pour ses 130 ans

Le club grenat a imité une photo du XIXe siècle pour mettre en valeur un maillot anniversaire qui aurait dû être porté le 22 mars dernier lors du match contre YB.

Le cliché original avait été pris sur la Plaine de Plainpalais où les Grenat jouaient alors . Aujourd’hui, l’endroit a radicalement changé d’aspect. «Nous avons trouvé une solution pour se rapprocher le plus possible de l’arrière-plan d’époque.» Le shooting photo, réalisé par le moustachu et talentueux photographe de sport Eric Lafargue, a été réalisé ce mardi au C entre sportif des Evaux .