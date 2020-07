Les conservateurs sortants revendiquent une «grande victoire» aux législatives

Croatie

Après dépouillement de près de 90% des voix, le HDZ d’Andrej Plenkovic consolide sa présence au Parlement avec 68 sièges sur 151, le centre gauche a hérité de 42 sièges.

Les conservateurs sortants en Croatie sont sortis renforcés des législatives dimanche et sont en position confortable pour former un gouvernement qui aura pour tâche d’affronter le coronavirus et ses douloureuses répercussions économiques.