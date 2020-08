Bruxelles

Les cyclistes pourront finalement rouler sans masque

Rétropédalage à Bruxelles: un temps envisagé par les autorités bruxelloises, le port du masque ne sera finalement pas obligatoire pour les cyclistes.

La mesure était rarissime en Europe et controversée au pays d’Eddy Merckx: les autorités bruxelloises ont finalement renoncé vendredi à imposer le port du masque aux cyclistes dans la capitale belge pour lutter contre le coronavirus.

C’était un des aspects les plus controversés du nouveau durcissement des mesures anti-Covid annoncé mercredi.

Même si chacun doit en avoir un à portée de main, «le port du masque n’est pas obligatoire pour les cyclistes et les usagers de trottinettes lorsque ceux-ci circulent sur la voie publique et que les distances sociales peuvent être respectées», a-t-il annoncé.

Madrid, cas unique en Europe

D’après des données recueillies par les bureaux européens de l’AFP, seule l’Espagne, un des pays au monde les plus endeuillés par la pandémie et qui a renoué avec une série de restrictions, a une telle attitude avec les cyclistes dits «du quotidien».

Au même titre que les piétons, ils ne sont autorisés à se déplacer en ville, à Madrid ou ailleurs, qu’équipés d’un masque couvrant le nez et la bouche et risquent une amende en cas d’infraction.

Rien de tel à Berlin, Londres et Paris, où les autorités françaises ont exempté cette semaine cyclistes et usagers de trottinettes du masque imposé dans les rues les plus fréquentées.