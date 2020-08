Liban

«Près de la moitié de Beyrouth est détruite ou endommagée»

Les dommages des explosions qui ont secoué la ville mardi soir coûteront au moins 3 milliards de dollars. Près de 300’000 personnes sont sans domicile tandis que de nombreux pays promettent de l’aide.

Jusqu'à 300’000 personnes se retrouvent sans domicile mercredi à Beyrouth, au lendemain des explosions qui ont secoué le port et qui ont fait au moins 100 morts et plus de 4000 blessés, a indiqué le gouverneur de la capitale Marwan Abboud, estimant le coût des dommages à plus de trois milliards de dollars.