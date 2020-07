Les écoles passent à la règle du «mètre latéral»

France

Les règles sur la distanciation physique à l'école vont être allégées, annonce le ministre français de l'Education.

«L'allègement fondamental sera celui de la distanciation physique qui sera désormais moins contraignante», a dit Jean-Michel Blanquer sur Europe 1. Il faudra respecter une distance d'«un mètre latéral entre chaque élève», et non plus de 4m2 par élève.