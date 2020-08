Présidentielle américaine Les électeurs noirs, clé potentielle du duel Biden-Trump

La communauté noire des Etats-Unis devrait jouer un rôle clé pour déterminer le vainqueur entre le candidat démocrate et le président républicain.

En 2016, Oscar Walton n’avait pas voté. Entre Hillary Clinton et Donald Trump, «je trouvais qu’aucun ne répondait vraiment aux besoins des gens», raconte-t-il dans un parc de Milwaukee, debout devant un pick-up décoré d’un drapeau américain marqué à la bombe graffiti BLM pour «Black Lives Matter». Il ne fut pas le seul.

En 2016, la participation à la présidentielle à Milwaukee, plus grande ville du Wisconsin, avait plongé de 40’000 voix dans cette ville de près de 600’000 habitants par rapport à la dernière élection de Barack Obama. Provoquant une onde de choc, Donald Trump avait remporté cet Etat avec moins de 25’000 voix d’avance. Et gagné, grâce à d’autres victoires sur le fil dans le Midwest, la présidentielle.

Rôle-clé

La mobilisation des électeurs noirs devrait dont jouer un rôle clé pour déterminer le vainqueur entre Joe Biden et le président républicain, le 3 novembre. Un scrutin qui sera marqué par la confluence de crises historiques: la pandémie de Covid-19 qui frappe particulièrement les Afro-Américains, la récession économique et le mouvement historique de colère contre le racisme et les violences policières.