Coronavirus

Les élections générales repoussées d’un mois en Bolivie

Prévues le 6 septembre, les élections, qui visent notamment à élire le chef de l’État, sont décalées à cause de l’épidémie liée au coronavirus.

«La date définitive des élections réunit de meilleures conditions pour protéger la santé, faciliter le vote à l’étranger et l’arrivée de missions d’observation internationales», a ajouté le président du TSE, qui a aussi mis en avant des rapports médicaux selon lesquels le pic de la pandémie est attendu entre fin août et début septembre en Bolivie. Selon lui, un éventuel second tour aurait lieu le 29 novembre et la prise de fonction des nouvelles autorités en décembre.