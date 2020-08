Allemagne

Les élèves reprennent l’école, partiellement masqués

Les écoliers allemands ont repris le chemin de l’école lundi avec une bactérie de gestes barrières contre le coronavirus, qui repart à la hausse dans le pays.

Partis mi-juin en vacances, les quelques 150’000 élèves de Mecklembourg-Poméranie, région du nord-est allemand, sont ainsi les premiers à retourner à l'école dans une configuration proche de la normale après des mois d'interruption et de cours principalement en ligne.

Certaines règles y sont désormais à respecter afin d'éviter, autant que possible, une transmission du nouveau coronavirus qui, avec plus de 500 nouveaux cas hebdomadaires, connait ces dernières semaines une accélération du nombre d'infections dans le pays.

Heures de cours décalées

Les élèves sont regroupés en classes d'âge au sein de l'établissement de sorte que les 6e-5e ne croisent par exemple plus les 4e-3e, notamment avec un décalage des heures de cours. Si un cas positif survenait, ce système éviterait de fermer toute l'école mais seulement de placer la classe en quarantaine.

Le port du masque n'est par contre obligatoire que dans les couloirs de l'établissement. Les salles de classes sont régulièrement aérées et les élèves doivent respecter les gestes barrières comme le lavage régulier des mains et éviter au possible les embrassades.