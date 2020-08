Innovation Les États-Unis adoptent un antimoustique suisse

Une solution novatrice pour éviter les piqûres de moustique créée dans un laboratoire de Bâle-Campagne est désormais commercialisée aux USA.

L’entreprise suisse Evolva, basée à Reinach dans le canton de Bâle-Campagne a synthétisé une molécule révolutionnaire pour repousser les moustiques en collaboration avec l’agence américaine CDC (Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies). Baptisée «Nootkato», celle-ci est désormais commercialisée sur le territoire américain, comme le révèle le New York Times .

Un produit naturel

Cette molécule serait aussi efficace que le DEET, un répulsif contre les insectes connus depuis les années 1950 qui permet de tuer tiques, mouches hématophages et moustiques. Puisqu’elle est naturellement présente dans le cèdre et le pamplemousse, elle serait moins risquée pour la santé et pourrait même être ingérée sans causer de dommage.