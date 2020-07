Les États-Unis ne pensent pas à un deuxième confinement

Coronavirus

Malgré un rebond du nombre de cas de coronavirus dans certains États, un nouveau confinement n’est pas à l’ordre du jour, selon le Dr Anthony Fauci.

Près de 120'000 décès

Les États-Unis n'ont pas encore entamé leur normalisation avec leurs voisins nord-américains. La fermeture des frontières pour les déplacements non-essentiels avec le Mexique et le Canada vient d'être prolongée d'un mois, jusqu'au 21 juillet. Les États-Unis sont de loin le pays le plus touché au monde par la pandémie, aussi bien en nombre de cas confirmés qu'en nombre de morts. Près de 120'000 décès y ont été déplorés.

Mais alors que les anciens épicentres de l'épidémie, comme New York et le New Jersey, sont parvenus à la contrôler, celle-ci est repartie récemment à la hausse dans une vingtaine d'États, notamment dans le sud et l'ouest du pays. Anthony Fauci impute ce décalage au fait que les États américains ne se sont pas confinés puis déconfinés d'un même élan, contrairement à d'autres nations.