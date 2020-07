Actualisé 08.07.2020 à 16:01

Le point sur la pandémie: Trump dans le déni, Fauci crie un peu plus fort

Covid-19

Les Etats-Unis ont franchi mercredi la barre fatidique des trois millions de cas. Ruée sur les magasins à Melbourne. La contagion inquiète à Téhéran.

Devant un restaurant de Los Angeles, le 28 juin dernier, quelques heures après la décision du gouverneur de Californie d'ordonner la fermeture des bars et des boîtes de nuit. Etienne Laurent, Keystone

Les Etats-Unis ont passé mercredi le cap des trois millions de cas officiels de Covid-19, moins d'un mois après avoir passé celui des deux millions, selon le vice-président Mike Pence et l'université Johns Hopkins.

«A ce stade, nous avons testé plus de 39 millions d'Américains. Parmi eux, plus de trois millions d'Américains ont été testés positifs et plus d'1,3 million d'Américains se sont rétablis», a déclaré Mike Pence à la Maison Blanche, tandis que le bilan de Johns Hopkins était actualisé à 3.009.611 cas, dont 131.521 morts.

Après une stabilisation de l'épidémie dans ses premiers foyers, notamment à New York, les Etats-Unis connaissent depuis quelques semaines une flambée des infections dans le Sud et l'Ouest.

Les Américains ne sont jamais sortis de leur première vague, qui s'est déplacée géographiquement, et les indicateurs sont au rouge dans plusieurs des Etats les plus peuplés, comme le Texas et la Floride.

Le président Donald Trump nie la réalité de cette résurgence et a encore tweeté mercredi que «le taux de mortalité du coronavirus (avait) été divisé par dix!»

«Nous sommes montés, nous ne sommes jamais redescendus au niveau de base, et là nous sommes en train de remonter», s'est inquiété Anthony Fauci, plus haut expert en maladies infectieuses du gouvernement américain, qui sonne l'alarme de plus en plus vivement.

M. Trump, en désaccord avec le M. Fauci, a persisté: «Nous sommes en bonne position (...) Nous avons fait du bon travail. Je pense que d'ici deux, trois, quatre semaines, nous serons dans une excellente position».

En pleine crise sanitaire, il a notifié le retrait américain de l'OMS, accusée d'avoir tardé à réagir après l'apparition du virus en Chine en décembre dans le but de ménager Pékin.

Ce retrait constitue un «revers pour la coopération internationale», a déploré mercredi un porte-parole du gouvernement allemand. «Nous avons besoin de plus de coopération internationale pour lutter contre la pandémie», a estimé Martina Fietz.

Au Brésil

Deuxième pays le plus touché, le Brésil recense lui plus de 66 000 morts mais son président de 65 ans, même malade, reste défiant: «Je vais parfaitement bien», a-t-il assuré à la télévision.

En Australie

En Australie, les rayons des supermarchés de Melbourne, deuxième plus grande ville du pays, ont été dévalisés mercredi, à quelques heures de l'entrée en vigueur de nouvelles mesures de confinement pour cinq millions d'habitants à compter de mercredi soir pour six semaines.

«Aussi frustrant que cela soit, je soutiens (le confinement) – mais reposez-moi la question dans six semaines», a lancé à l'AFP Michael Albert, un habitant de Melbourne.

Les restaurants et cafés ne pourront plus servir que des plats à emporter, alors que les salles de gym et cinémas sont à nouveau contraints de fermer.

L'OMS met en garde

Dans ce contexte tendu, l'OMS a mis en garde contre la probable capacité du virus à se transmettre par voie aérienne, c'est-à-dire de manière beaucoup plus contagieuse qu'initialement envisagé.

«La possibilité d'une transmission par voie aérienne dans les lieux publics, particulièrement bondés, ne peut pas être exclue», a estimé une responsable de l'OMS, Benedetta Allegranzi, soulignant que les preuves devaient encore être «rassemblées et interprétées».

En Iran

De loin le pays le plus touché au Proche et Moyen-Orient, l'Iran a dépassé la barre des 12 000 morts, ont annoncé mercredi les autorités, qui envisagent un retour des mesures de restrictions dans la capitale Téhéran.

Neuf des 31 provinces iraniennes sont classées comme «rouges», la catégorie la plus élevée dans l'échelle de risque du pays.

«Téhéran est confronté à une situation très fragile», a estimé le coordinateur de la lutte contre la maladie à Téhéran Aliréza Zali.

En Amérique latine et aux Caraïbes

En Amérique latine et aux Caraïbes, plus de trois millions de cas de Covid-19 ont été recensés depuis le début de l'épidémie, dont plus de la moitié au Brésil, selon un bilan établi mercredi par l'AFP.

En Afrique

En Afrique, près de 50 millions d'Africains pourraient basculer dans l'extrême pauvreté en raison de l'impact économique de l'épidémie, selon la Banque africaine de développement (BAD).

Le Soudan a décidé d'alléger à partir de mercredi le couvre-feu décrété en avril, alors que le nombre de nouvelles infections quotidiennes décroît depuis deux semaines.

En Asie centrale

En Asie centrale, l'Ouzbékistan, qui compte 33 millions d'habitants, a ordonné mercredi l'entrée en vigueur d'un nouveau confinement à partir de vendredi jusqu'au 1er août.

En Europe

En Europe, la situation semble sous contrôle, même si le Vieux continent reste le plus durement touché par le virus avec plus de 200 000 morts, dont plus des deux-tiers au Royaume-Uni, en Italie, en France et en Espagne.

La Belgique, à l'aube des vacances d'été, a décidé mercredi d'instaurer un code avec trois couleurs (vert, orange, rouge) pour recenser les zones de voyages qui restent déconseillées en Europe.

En Serbie, les dizaines de policiers et manifestants ont été blessés et une vingtaine de personnes arrêtées à Belgrade lors de protestations, qui ont dégénéré avant l'aube mercredi, contre le retour d'un couvre-feu.

Après le Louvre lundi, la National Gallery a rouvert ses portes mercredi, premier grand musée londonien à sortir de plus de trois mois de confinement, avec masques et parcours fléchés pour des visiteurs priés de réserver à l'avance.

Sur le front économique, le gouvernement britannique a dévoilé mercredi de nouvelles mesures de relance totalisant 33 milliards d'euros, dont une baisse de TVA pour certains secteurs, des subventions pour la rénovation énergétique et des aides à l'emploi des jeunes.

Le Fonds monétaire international table sur une contraction de 10,2% de l'économie britannique cette année.

Attention aux trafics de masques

En marge de la pandémie, l'ONU a constaté une augmentation du trafic de masques, de désinfectants et d'autres produits médicaux de mauvaise qualité ou contrefaits, susceptibles de mettre en danger leurs utilisateurs.