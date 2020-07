Suisse

Les excès de vitesse coûtent 20 vies par année

Selon le bpa, un véhicule sur trois roule trop vite dans les localités et sur l’autoroute. Outre les morts, plus de 300 blessés pourraient être évités.

Les excès de vitesse sont nombreux à l’intérieur des localités et sur les autoroutes (archives).

Plus de 20 décès et 300 blessés pourraient être évités chaque année si tous les conducteurs se tenaient aux limites de vitesse. Selon une étude du bureau de prévention des accidents (bpa), un véhicule sur trois roule trop vite dans les localités et sur l’autoroute.