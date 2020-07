Fête nationale

Les feux d’artifice peuvent nuire à la nature et à la santé

Quelque 1700 tonnes de feux d’artifice sont utilisées chaque année en Suisse. Les feux dégagent 300 tonnes de poussières fines dans l’atmosphère, soit 2% des émissions annuelles, rappelle Berne

Les feux d’artifice ont des effets non désirables pour l’environnement et la santé, rappelle lundi l'Office fédéral de l’environnement (OFEV) dans un communiqué. La prudence est d’autant plus de mise avant le 1er août que le risque d’incendie est élevé.

Pour les spectateurs, ce dégagement des quantités considérables de fumée et de poussières fines peut occasionner des troubles respiratoires et des toux chez les personnes sensibles. Les personnes qui souffrent de maladies des voies respiratoires et de maladies cardio-vasculaires devraient éviter de se trouver à proximité immédiate de feux d’artifice, prévient l’OFEV, qui met en garde contre les émissions des feux d’artifice plus petits allumés par les particuliers ayant un impact bien plus direct sur la santé.