Les fouilles pour retrouver Estelle Mouzin se déplacent

France

Les enquêteurs n'ayant rien trouvé dans la demeure de la sœur de Michel Fourniret, l'homme qui a avoué avoir tué l'enfant, ils cherchent maintenant dans son château.

Deux corps retrouvés en 2004

C'est dans cette propriété isolée entourée de bois accessible par une route forestière, achetée grâce au trésor du «gang des Postiches», qu'avaient été retrouvés en 2004 les corps d'Elisabeth Brichet, 12 ans, et de Jeanne-Marie Desramault, 22 ans, deux victimes du tueur en série. «De très grands moyens sont mis en oeuvre, des plongeurs, des géoradars, des drones. Ces recherches vont sûrement durer toute la semaine. L'ensemble des points d'eau sont vérifiés sur la base des différentes déclarations qu'à pu faire Michel Fourniret», a affirmé à la presse Me Seban à la mi-journée, évoquant des moyens «des plus spartiates aux plus modernes».