Les Français défilent devant le cercueil de Chirac

France

Le mauvais temps n'a pas eu raison de la détermination des Français à saluer la mémoire de leur ancien président, dimanche.

Le cercueil de Jacques Chirac, entouré de drapeaux français et européen, a été placé à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides dimanche.

Les uns faisaient un au revoir de la main, d'autres un signe de croix, d'autres encore un selfie, devant la dépouille recouverte de bleu, blanc, rouge et entourée de drapeaux français et européen, sous un portrait géant de l'ex-président (1995-2007).

Dans le calme et le recueillement, la file d'attente, impressionnante, s'étendait en milieu d'après-midi sur des centaines et des centaines de mètres. Et l'Hôtel des Invalides restera ouvert toute la nuit, jusqu'à 07h00 maximum, afin de préparer la cérémonie officielle de lundi.