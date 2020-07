Italie

Les gardes-côtes secourent une centaine de migrants

Un canot en détresse a été secouru par les garde-côtes italiens mardi. Les 84 personnes à bord ont été transférées vers l’île de Lampedusa.

Le canot était «privé de moteur et à moitié dégonflé» quand il a été secouru par un navire italien.

Le canot, «privé de moteur et à moitié dégonflé», selon le communiqué des gardes-côtes, a été aperçu par un appareil mardi après-midi dans la zone de recherche et secours (SAR) libyenne.

«L’autorité libyenne responsable des activités de recherche et secours en mer n’a pas assumé la coordination des opérations de secours faute de moyens navals», précise le communiqué. Les gardes-côtes ont alors informé les autorités maltaises, dont la SAR est voisine de celle libyenne.

Rome assure la coordination

La France a répondu qu’aucun navire battant pavillon français ne se trouvait dans cette zone de responsabilité libyenne et, vu «le silence persistant des autorités maltaises et de Gibraltar», Rome a assumé la coordination des opérations et envoyé un navire pour secourir les réfugiés.