Pandémie

«Les gens réfléchiront à deux fois avant de partir»

La crise de la Covid-19 bouleverse l’industrie et, très probablement, pour longtemps: des experts nous expliquent pourquoi les choses ne reviendront probablement pas comme avant.

L’explosion du tourisme ces 50 dernières années est le résultat du boom de l’économie et de l’industrialisation, rappelle Valentin Groebner de l’Université de Lucerne. Son essor reflète la relation entre les revenus disponibles et la réduction des coûts pour parcourir de longues distances.

Dernière utopie

Les vacances représentent selon l’historien la «dernière utopie individuelle en ce début de XXIe siècle». Pour lui, il est illusoire de penser que cette industrie est susceptible de changer en profondeur les 1 milliard 500 millions de touristes partis découvrir de nouveaux horizons l’an dernier. Car le tourisme est avant tout une industrie de services extrêmement innovante qui combat en permanence la lassitude de ses clients par de nouvelles offres. Cette capacité d’innovation existe depuis 150 ans. Aujourd’hui, cette «industrie de la mauvaise conscience» se plaint de la destruction des sites authentiques et idylliques. Mais c’est la même qui développe des modèles alternatifs, écologiques et durables, selon M. Groebner.

La rupture du Covid

Aujourd’hui, la propagation hyperrapide et imprévisible du coronavirus pourrait cependant ébranler durablement le secteur et chasser l’insouciance qui caractérisait jadis nos voyages. La crise ouvre en tout cas une nouvelle réflexion.

Passer ses vacances dans son propre pays, pouvoir compter sur un système de santé efficace, limiter ses déplacements et compter sur un budget limité du fait d’une possible récession: ce sont autant de nouvelles pistes qui s’imposent.

Christian Laesser, professeur à la Haute Ecole de St-Gall et expert du tourisme, estime que la crise du Covid n’est que temporaire, même si elle pourrait se prolonger durant un temps indéterminé. Un redimensionnement de la branche du tourisme lui paraît cependant inévitable, du fait de l’absence des Chinois et des Indiens même compensée par les Européens.

Moins d’argent à l’avenir

À l’avenir, il y aura tendanciellement moins d’argent disponible pour les voyages, prévoit M. Laesser. Les jeunes font en effet l’expérience d’une deuxième crise après celle de la finance en 2008. Et ils devront composer avec des emplois plus précaires et une insécurité financière plus grande.