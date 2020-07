Etats-Unis

Les grandes banques mettent des milliards de côté

Par prudence, plusieurs grandes banques américaines ont mis des milliards de dollars de côté pour faire face aux impayés, même si certaines ont bien profité de l'envolée de leurs activités sur les marchés.

La situation s'est certes améliorée en mai et juin, eu fur et à mesure que les autorités levaient les restrictions les plus strictes. Mais il s'agissait des «mois faciles», soutenus par les aides financières du gouvernement versés aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers, a estimé la responsable lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Les mois à venir «vont être beaucoup plus difficiles», a-t-elle ajouté.