Coronavirus

Les grandes manifestations seront autorisées dès octobre

Le Conseil fédéral a décidé de faire sauter la limite des 1000 personnes autorisée jusqu’ici. Les organisateurs devront toutefois obtenir l’aval des cantons.

Les concerts de plus de 1000 personnes seront à nouveau autorisés en Suisse

Les manifestations de plus de 1000 personnes seront à nouveau autorisées dès le 1er octobre, a décidé mercredi le Conseil fédéral. Les organisateurs devront faire respecter des mesures de protection strictes et obtenir une autorisation cantonale.

Les autorités cantonales devront tenir compte de la situation épidémiologique et de leur capacité à tracer les contacts. Cette solution doit permettre d'empêcher une dégradation de la situation, tout en tenant compte des besoins de la population et des associations sportives et culturelles. Les grandes manifestations ne présentent pas toutes le même risque. Certaines permettent de respecter la distance de sécurité.