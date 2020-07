Nature

Les grosses sauterelles intriguent à Bienne

Tous les insectes ne sont pas invasifs: le soin apporté à la biodiversité favorise le retour d’espèces indigènes. La preuve avec le Tettigonia viridissima.

Une grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima) remarquée à Ittigen (BE) témoigne de la bonne santé de cette espèce indigène.

En voyant la photo floue d’une sauterelle dans une baignoire, un autre internaute a publié une photo nette d’un spécimen identique découvert par sa fille de 8 ans à l’intérieur de son immeuble à Ittigen (BE). «Elle n’a pas eu peur», indique Antonio Abate, à propos de sa fille. La suite? «J’ai pu prendre simplement la sauterelle par les ailes et je l’ai amenée dehors. Après, elle s’est «recollée» contre la vitre du côté extérieur».

Hall d’entrée



«J’en ai vu un dans le magasin Coop dans le hall d’entrée de la gare de Bienne», témoigne un internaute. C’est quoi toutes ces sauterelles prises pour des criquets? Question posée à l’entomologiste Marc Kenis, du Cabi (Center for agricultural bioscience international): «La sauterelle me semble être une grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima). Elle est locale et totalement inoffensive, mais elle ne mesure que 6 cm, pas 12…», indique ce spécialiste.