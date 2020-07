Les infox contre les vaccins inondent la Toile

Le vaccin contre le Covid-19 n’existe pas encore mais sur internet, la galaxie «antivax» a été gonflée à bloc par la pandémie, faisant circuler nombre de fausses informations.

Le vaccin contre le Covid n’existe pas mais les anti-vaccins sont déjà contre et multiplient les infox: «Il injectera des puces électroniques», «empoisonnera les gens»… Déjà très présente sur internet depuis des années, la galaxie «antivax» est «dynamisée» et rendue plus visible par la pandémie.

«Chambre d’écho»

Recycler les infox

En réalité, il est difficile de savoir «si les opposants aux vaccins sont plus actifs à cause de la pandémie ou s’ils sont plus visibles à cause de l’attention très importante accordée à la pandémie», relève David Broniatowski, de l’Université américaine George Washington.

«Lame de fond»

Sylvain Delouvée parle, lui, d’une «lame de fond qui continue à progresser encore et encore», avec des anti-vaccins qui «occupent le terrain» sur internet. Pourtant, ce sont «de petits groupes», note Amelia Jamison, pas forcément très nombreux mais très sonores, très rodés, maniant parfaitement «les outils à leur disposition» pour «apparaître plus gros et plus unifiés qu’ils ne le sont» et «cibler» efficacement ceux qui n’ont pas d’avis tranché sur le sujet. Sur internet, on peut avoir l’impression que c’est «50/50» entre «pro» et «anti», or «dans la vraie vie, ce n’est pas le cas du tout», poursuit-elle.