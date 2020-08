Coronavirus

Les jeunes continuent de danser, les autorités s’alarment

Plusieurs pays peinent à convaincre les jeunes d’arrêter de faire la fête, afin de prévenir un rebond épidémique du Covid-19.

Egoïstes, irresponsables et dangereux ? Pointés du doigt par l'Organisation mondiale de la Santé et les pouvoirs publics de nombreux pays, les jeunes apparaissent comme responsables du rebond épidémique, un public compliqué à convaincre alors que les fêtes de l'été battent leur plein.

«Ai-je vraiment besoin d'aller à cette fête»

A Genève, entre 40% et 50% des cas détectés la dernière semaine de juillet «étaient liés à des gens ayant fréquenté des discothèques et des bars, des endroits où on danse et où on s'embrasse», a déploré le professeur Didier Pittet, chef du service de prévention de l'infection des Hôpitaux Universitaires de Genève.