Hockey sur glace

«Les jeunes doivent de nouveau pouvoir rêver»

John Fust est le nouveau directeur sportif du LHC. Le Canado-Suisse a l’avantage de parfaitement connaître le milieu du hockey suisse.

La nouvelle est tombée mercredi: John Fust reprend officiellement le poste de directeur sportif laissé vacant depuis le licenciement de Jan Alston en fin de saison dernière. Le Canado-Suisse de 48 ans travaillera étroitement avec le Tchèque Petr Svoboda, le patron des opérations hockey sur club de la Vaudoise aréna, et continuera d’exercer en parallèle sa fonction de responsable du mouvement junior du LHC. «C’est un homme intelligent, très bon, bien implanté en Suisse et à Lausanne», a dit Petr Svoboda au sujet du nouveau directeur sportif.

Cela fait déjà quelques mois que je suis intégré et impliqué sur les différents dossiers sportifs. Je collabore avec Petr Svoboda depuis son arrivée au club. Après 25 ans en Suisse et après avoir occupé différentes fonctions, que ce soit celle de coach en Ligue nationale, chez les juniors, auprès des équipes nationales ou encore au poste de responsable de la formation du LHC, j’estime posséder des connaissances approfondies du milieu à tous les niveaux.

Avec Petr, notre relation est excellente et nous travaillons très bien ensemble. Nous avons la même philosophie, la même vision. Je ne le connaissais pas personnellement avant son arrivée au LHC, mais le courant est très vite passé entre nous. Et puis, c’est un ancien grand joueur qui a notamment porté le maillot des Canadiens de Montréal. En tant que Québécois qui a grandi à Montréal, j’ai bien sûr suivi de très près son parcours lorsqu’il jouait pour les «Habs».

Il est désormais beaucoup question de «jeunesse», «d’académie» et de «formation» dans le discours des dirigeants du LHC. Svoboda a d’ailleurs évoqué un plan de cinq ans dans les colonnes de 24 Heures. Cinq années, cela passe vite, surtout pour développer et intégrer des jeunes du cru, non?