Football

Les jeunes du FCZ n’ont presque aucune chance

Les M21 du FC Zurich vont affronter Bâle mardi soir avec l’espoir de ne pas subir une trop lourde défaite.

Les joueurs du FCZ en quarantaine (six joueurs de la première équipe, trois membres du staff et le président Ancillo Canepa avaient été testés positifs au Covid-19 samedi), le FC Zurich aurait pu demander le report de son match à Bâle, mardi soir. Mais comment ensuite caser ces deux rencontres dans un calendrier si dense? Du coup, ce sont les M21 du club zurichois qui vont affronter le FC Bâle au Parc St-Jacques. Pour ce qui s’apparente au match de leur vie.

Mieux que Rostov?

Le FC Zurich, qui n’a plus gagné au «Joggeli» depuis sept ans, ne devrait pas briser cette longue série ce soir. Mi-juin, un cas similaire s’était produit en Russie. Deux jours avant la reprise du championnat, six joueurs du FK Rostov avaient été testés positifs et tout l’effectif placé en quarantaine. En déplacement à Sotchi (9e du classement) avec ses jeunes, Rostov (4e) était rentré avec une valise: 10-1!