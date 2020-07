Covid-19

Les jeunes enfants pourraient être extrêmement contagieux

Une étude parue dans la revue médicale JAMA Pediatrics a observé que le matériel génétique du coronavirus était présent chez les jeunes enfants en quantité «10 à 100 fois supérieure» que chez les personnes plus âgées.

