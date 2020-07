Actualisé il y a 10h

Les jeunes Valaisans participeront à la Constituante

La Constituante des enfants et des adolescents recueillera les avis des mineurs pour mettre en place la nouvelle Constitution votée au printemps 2018. Les idées synthétisées seront remises début 2021.

par ATS/NXP

1 / 1 Photo d’illustration. KEYSTONE

Les jeunes Valaisans doivent aussi pouvoir faire entendre leurs voix dans le processus de révision de la Constitution cantonale. C'est l'objectif de la Constituante des enfants et des adolescents qui ira récolter les opinions des moins de 18 ans dès la rentrée. Une première suisse, voire mondiale.

Le 4 mars 2018, la population valaisanne avait plébiscité à 72,8%, une révision totale de la Constitution cantonale datant de 1907. Elle avait ensuite été appelée à élire les 130 membres, représentants de la société civile, qui ont pour mission de dépoussiérer le texte en quatre ans. Certains d'entre eux avaient alors soutenu l'idée d'un projet impliquant les adultes de demain.

Le projet «Constituante des enfants» était né. «À notre connaissance, c'est la première fois que les avis d'enfants et d'adolescents seront intégrés dans la révision d'une Constitution», indique à Keystone-ATS Audrey Monbaron, coordinatrice du projet porté conjointement par la Haute école de travail social de la HES-SO Valais-Wallis, le centre interfacultaire en droits de l'Enfant de l'Université de Genève, la HEP Valais, le Service cantonal de la Jeunesse, le Service de l'enseignement et la Fondation Sarah Oberson.

«Nous aimerions pouvoir toucher un millier d'enfants d'âges variés, du Haut comme du Bas-Valais, habitant tant la plaine que la montagne, provenant de différents milieux sociaux afin d'obtenir un échantillon représentatif de la diversité d'opinions», détaille Audrey Monbaron. Pour parvenir à ce résultat, le groupe de travail a planché pendant plusieurs mois sur la méthodologie à adopter afin de récolter au mieux ces réflexions.

Prioriser et discuter

Cette phase préparatoire est à bout touchant. Deux groupes d'intervenants – l'un germanophone, l'autre francophone – animeront des ateliers dans des classes de cycle d'orientation et de degrés supérieurs, comme les écoles professionnelles et collèges, ainsi que dans d‘autres groupes extra-scolaires comme les centres de loisirs, les JAST du Haut-Valais ou au sein d'institutions spécialisées dès cet automne.

Les rencontres se dérouleront en deux parties, détaille la coordinatrice. Dans un premier temps, les écoliers organisés en groupe classeront par ordre de priorité des grands thèmes comme la famille, le logement, l'éducation. «De cette manière, nous pourrons évaluer le degré d'intérêt apporté à ces thèmes».

Dans un second temps, les ateliers aborderont les thématiques de la Constituante. Toujours par groupes, les jeunes pourront choisir eux-mêmes de traiter une question qui les intéresse et proposer des recommandations ciblées. «Nous serons également à l'écoute de toute nouvelle piste de réflexion qui pourrait se créer durant ces journées», ajoute Audrey Monbaron.

Le droit d'être écouté

«Les membres ont l'obligation morale d'écouter sérieusement les opinions des enfants», explique Audrey Monbaron. S'ils n'ont en revanche aucune obligation de les utiliser, un groupe «Amis de la Constituante enfants», composé de constituants ayant un intérêt particulier pour ce projet, fera le lien et veillera à ce que la parole de ces jeunes soit prise en compte lors des travaux de révision.

Les idées synthétisées et triées seront remises à la Constituante des adultes, probablement au début de l'année 2021. Tout comme le fruit des autres consultations officielles menées auprès des partis et du public. «Tout ce matériel sera au final remis aux commissions thématiques et celles-ci seront obligées de travailler sur toute la matière», complète Jean Zermatten, à l'origine de la Constituante des adultes et très impliqué dans celle des enfants.

Un projet à 100'000 francs

Le montant du projet, estimé par Jean Zermatten à 100'000 francs, est en grande partie déjà assuré. La moitié est financée par le canton et la Confédération via l'Office fédéral des Assurances sociales qui dispose d'un crédit «Droits de l'enfant». L'autre moitié provient des instituts de recherche partenaires et de fondations actives dans le milieu de la famille et de l'enfant.