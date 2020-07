Bienne

Les joueurs d’échecs ne portent pas de masque, l’arbitre si!

Drôle d’ambiance au 53e Festival international d’échecs de Bienne, où les Grands Maîtres jouent séparés par un plexiglas.

«Le soir, après chaque ronde, toutes les pièces sont désinfectées», précise le président du comité d’organisation Peter Bohnenblust. Idem pour les plateaux et les pendules actionnées après chaque coup joué.

Continent européen

Le Coronavirus a contraint les organisateurs à n’inviter que huit Grands Maîtres vivant sur le continent européen. «Nous avons mélangé les générations et cela promet des parties excitantes», ont martelé les organisateurs. Le benjamin est l’Allemand Vincent Keymer (15 ans), le vétéran est l’Anglais Michael Adams (49 ans).

Les organisateurs misent sur le régional de l’étape, le Bernois Noël Studer (23 ans), vainqueur du championnat suisse 2016 quand il était encore junior. L’année suivante, il devenait le plus jeune Suisse à obtenir le titre de Grand Maître.

Pour le tournoi des Maîtres, par contre, il s’agit de respecter une distance de 1,5 mètre. Les tables sont plus larges et du coup, les joueurs devront se lever. Dès lors, lorsqu’il appuie sur le bouton qui stoppe son temps et active celui de son adversaire, un joueur bénéficie de 45 secondes d’incrément au lieu des 30 secondes de bonus habituelles.