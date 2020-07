Les juifs de Suisse se sentent toujours plus menacés

Discrimination

Les attaques antisémites sont en augmentation, notamment sur les réseaux sociaux, selon une enquête menée à Zurich.

Les juifs de Suisse se sentent toujours plus menacés, selon une enquête de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW). Ils subissent des attaques antisémites le plus souvent sur internet et les réseaux sociaux.