Les lacs et rivières pourraient être très meurtriers en 2020

Quarante-neuf personnes se sont noyées en Suisse l'an dernier. Il est craint un surrisque cet été du fait que les piscines en plein air sont contraintes de limiter leur fréquentation.

La SSS et le bpa tablent sur un surrisque de noyade cet été car les lacs et les cours d'eau sont toujours plus prisés et, en raison de la pandémie, les piscines en plein air sont contraintes de limiter leur fréquentation. C'est pourquoi la SSS a lancé le projet de prévention «Covid-Eté 2020».