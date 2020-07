Les lémuriens sont en très grand danger de disparition

Biodiversité

Ces animaux de Madagascar figurent sur la nouvelle liste rouge des espèces menacées, qui en recense désormais plus de 30 000.

Presque tous les lémuriens sont menacés de disparition, dont 31% en danger critique, en raison de la chasse et de la déforestation à Madagascar, selon la nouvelle liste rouge de l'UICN qui compte désormais plus de 30 000 espèces préoccupantes.

Sur 120 372 espèces désormais passées au crible (sur 8 millions estimées sur la planète), 32 441 sont menacées d'extinction ( 13 898 vulnérables , 11 732 en danger et 6811 en danger critique), dont la plupart des lémuriens, la baleine noire de l'Atlantique, le grand hamster d'Alsace ou encore le champignon chenille prisé de la médecine traditionnelle chinoise.

103 des 107 espèces de lémuriens

Ainsi, 103 des 107 espèces de lémuriens sont menacés, «principalement en raison de la déforestation et de la chasse» et 33 d'entre eux sont en danger critique, dernière catégorie avant l'extinction. Sans les importants efforts humains et financiers déployés pour sa conservation (aires protégées, reforestation, éco-tourisme...) certaines, comme le lépilémur du Sahafary «seraient sans doute déjà éteintes», note même Russ Mittermeier, spécialiste des primates à l'UICN.