Suisse

Les loyers de bureaux plongent à Zurich et Genève

Louer un local où travailler n’a jamais été aussi bon marché dans les épicentres habituellement critiques du pays: l’arc lémanique et la capitale économique.

Les prix des loyers de bureau accusent une chute majeure au deuxième trimestre par rapport au premier, en particulier dans l'arc lémanique et dans la région de Zurich. Dans le résidentiel, en revanche, les nouveaux appartements n'ont pas été frappés par la crise pandémique du coronavirus, révèlent les derniers indices publiés vendredi par Fahrländer Partner.

Dans le bassin lémanique et en agglomération zurichoise les loyers ont accusé respectivement un recul de 4,7% et de 3,9% dans la période sous revue en comparaison séquentielle. La résistance a été meilleure en Suisse orientale (-1,7%), dans le Mittelland (-2,0%) et à Bâle (-2,4%). Au niveau national, la baisse des loyers de bureau a atteint 3,3%.