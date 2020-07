Bulgarie

Les manifestations contre le gouvernement bulgare continuent

Depuis trois semaines, les manifestants protestent contre la corruption du gouvernement et demandent notamment la démission du premier ministre.

Plus de 5000 personnes ont afflué mercredi 29 juillet 2020 au bruit des vuvuzelas devant le siège du gouvernement dans la capitale, scandant «Démissionne!» et brandissant des drapeaux bulgares.

Des milliers de Bulgares sont descendus mercredi soir dans les rues de Sofia pour la troisième semaine consécutive pour réclamer la démission du premier ministre Boïko Borissov. Au pouvoir depuis 2009, ce dernier a d’ores et déjà annoncé qu’il irait au bout de son troisième mandat, qui prend fin en mars 2021.

Plus de 5000 personnes ont afflué au bruit des vuvuzelas devant le siège du gouvernement dans la capitale, scandant «Démissionne!» et brandissant des drapeaux bulgares. Des centaines d’autres ont marché pendant des heures le long d’un boulevard très fréquenté du centre-ville qui relie les bâtiments du gouvernement, le Parlement et le très emprunté pont aux Aigles, bloquant toute circulation.