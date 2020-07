Suisse

Les masques bientôt obligatoires dans les lieux fermés?

Un infectiologue bâlois propose d’étendre l’obligation du port du masque aux lieux fermés tels que les magasins, les écoles et les restaurants.

L’infectiologue bâlois propose d’étendre l’obligation du port du masque aux lieux fermés tels que les magasins, les écoles et les restaurants. Plus le taux d’infection est élevé, plus il faut élargir l’obligation du masque, selon lui. Il est déjà obligatoire de porter un masque dans les magasins jurassiens, vaudois et, à partir de mardi, genevois.

Un masque tueur de coronavirus

La «NZZ am Sonntag» rapporte quant à elle que la militante pour le climat Marie-Claire Graf et l’entrepreneur Olivier Fiechter ont lancé un projet pour aider les hôpitaux, les autorités sanitaires et les entreprises privées à produire eux-mêmes ou à faire produire des masques de protection. Le duo fournit des machines et des matières premières et, en contrepartie, ils gagnent entre 20 et 80 centimes par masque, selon le type de masque.