Espagne

Les migrants saisonniers, un foyer latent du Covid-19

Vivant dans des bidonvilles sans électricité ni eau courante, et ne faisant pas l’objet de tests, les migrants agricoles représentent un risque de propagation du virus en Espagne.

Les mains des migrants pour la plupart illégaux sont précieuses en Espagne, un pays qui alimente l'ensemble de l'Europe en fruits et légumes.

«Nos cabanes ont été brûlées, nous sommes plus de 200 à nous être retrouvés dans la rue et nous n'avons reçu aucune aide d'urgence», ce qui «en pleine pandémie présente un risque pour nous et pour la population», résume ce Malien de 32 ans.