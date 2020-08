Les militants redoutent la «terreur blanche»

Hong Kong

Plusieurs manifestants pro-démocratie se sont violemment fait agresser sur la péninsule chinoise. Ils craignent la «terreur blanche», soit la répression politique.

Parmi les victimes se trouvent des militants à l'origine des manifestations, des parlementaires de l'opposition, des dirigeants de mouvements étudiants et des candidats aux futures élections. Ho, un syndicaliste de 35 ans, a été agressé à la fin de septembre par au moins trois personnes à Sai Kung, une région rurale de l'est de la mégapole, où il est candidat à des élections locales face au parti pro-Pékin qui domine ce district depuis des décennies.

L'expression «terreur blanche» a été employée à travers les âges pour évoquer des périodes de répression politique. Mais à Hong Kong, elle est empruntée à l'île voisine de Taïwan. La «Terreur blanche» y désigne les décennies de répression sous le règne de Tchang Kaï-chek et de son fils, de 1949 jusqu'à 1987 et la levée de la loi martiale.

Attaques ciblées

Ne pas céder à la peur

Hantés par la peur et ne faisant pas confiance aux forces de l'ordre, des militants pro-démocratie organisent leur propre protection, avec des moyens limités. «Tout ce que je peux faire, c'est être plus prudent et recruter plus de volontaires pour ne pas me retrouver seule quand je mène ma campagne dans la rue», explique Janelle Leung, une candidate aux élections locales qui a été attaquée.