Cyclisme

Les Mondiaux sur route 2020 sont annulés

Suite à la décision du Conseil Fédéral de ce mercredi, Aigle et Martigny ne recevront pas l’élite de la petite reine du 20 au 27 septembre prochain.

Pas de championnats de Suisse

Par ailleurs, les championnats de Suisse sur route n’auront pas non plus lieu dans le Bas-Valais. Prévus le 22 août prochain, les courses des catégories élite (femmes et hommes) et juniors (filles et garçons), auraient dû se disputer sur le tracé des Mondiaux entre Aigle et Martigny. Ces championnats de Suisse étant étroitement liés avec les Mondiaux en termes de synergie et de partage de ressources, l’annulation de l’événement phare entraîne celle de la compétition nationale.

En raison de l’agenda des courses chargé des professionnels, ces championnats de Suisse ne seront pas reprogrammés. Sébastien Reichenbach et Marlen Reusser porteront ainsi leur maillot à croix blanche jusqu’aux championnats de Suisse 2021.