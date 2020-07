Abstention record et poussée écologiste lors des municipales

France

Les Français se sont rendus aux urnes dimanche pour le second tour des municipales. Le parti de Macron n’est parvenu à s’imposer dans aucune grande ville.

L’abstention a atteint un niveau historique: près de 60% des électeurs ont boudé ce second tour organisé plus de trois mois et demi après le premier, coronavirus oblige.

Hidalgo réélue à Paris

Les écologistes vont notamment s’emparer de Lyon et de Marseille, les deux plus grandes villes de province françaises, et sont également donnés en tête, selon de premières estimations, à Bordeaux. Et à Paris, leur alliée socialiste Anne Hidalgo a été confortablement réélue avec plus de 50% des voix.