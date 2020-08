Football

Les onze chiffres clés du titre de Young Boys

Les Bernois ont validé vendredi soir le 14e titre de leur histoire, le troisième consécutif.

0 : Young Boys aura l’occasion de terminer son exercice en étant invaincu à domicile, lundi face à Saint-Gall. Ses six défaites, YB les a toutes concédées à l’extérieur. A la maison, Berne a jusqu’ici aligné 15 victoires et deux nuls, sur une moyenne de 2,82 buts marqués par match.

6: Un champion de Suisse n’avait plus bouclé sa saison par au moins six défaites depuis 2014-2015 (Bâle). Lors des deux derniers championnats, YB avait comptabilisé trois et quatre revers.