Valais

Les parcs de boxes, une nouvelle plaie dans la plaine

Les projets se multiplient en Valais. Ce sont les communes qui les autorisent sans autres formes de contraintes. Le président de la Commission cantonale des constructions parle de «catastrophe».

par Eric Felley

Entre Charrat et Fully, quelque 450 garages et boxes ont été construits sur un terrain plus grand qu’un stade de football. Un aménagement brutal dans le paysage, sans aucune volonté de l’intégrer dans le paysage et les vergers de la plaine du Rhône. matin.ch-eric felley

Entre Charrat et Fully, dans le Bas-Valais, des rangées de garages et boxes ont remplacé les alignements de pommiers et de poiriers. Ici, quelque 450 boxes sont aujourd’hui implantés sur une surface plus grande qu’un terrain de football. Deux propriétaires se partagent l’endroit. La plus ancienne, Giovanna Bertola, a développé son commerce de boxes depuis 2009: «J’étais la première à faire cela, explique-t-elle, maintenant il y en a pas mal un peu partout. Est-ce qu’il y a la demande pour tout ça? Je ne sais pas.»

Liste d’attente

Toujours est-il que les boxes de Giovanna Bertola sont toujours tous loués. Leurs prix ne sont pas chers: 120 francs par mois pour un simple, 250 francs pour un double. «Nous faisons des contrats annuels, précise-t-elle, mais si quelqu’un veut partir avant, on trouve facilement un arrangement, car il y a une liste d’attente. Nous ne sommes pas censés savoir ce qu’il y a dedans, mais ce sont généralement des meubles, des archives, des skis, des pneus, bref, tout ce que les gens n’arrivent pas à stocker dans leur maison.»

En Valais, les projets se multiplient, car cela apparaît comme une activité assez rentable une fois l’argent investi. À condition que le marché ne soit pas rapidement saturé… La société Starbox à Sierre par exemple propose des box de trois mètres de large, trois mètres de haut et six mètres de profond pour 170 francs par mois ou 1800 francs par année. On peut louer plus petit avec de 2 mètres de large pour 1000 francs par mois. Des projets sont lancés dans de nombreuses communes. Ils se ressemblent un peu tous: des alignements de boxes en béton sans aucune volonté d’intégration dans le paysage.

Contribution à l’enlaidissement de la plaine du Rhône

Pour le président de la Commission cantonale des constructions, l’architecte sédunois Pascal Varone, la multiplication des parcs de boxes n’est rien moins qu’une «catastrophe paysagère», mais il ne peut rien faire: «Il s’agit de compétences communales, relève-t-il, le canton n’a rien à dire. Ces boxes peuvent être construits dans des zones artisanales ou industrielles. Ce sont des projets commerciaux. Un box coûte peut-être 10 000 francs et il est vite amorti. Commercialement c’est donc intéressant.»