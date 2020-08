Armée suisse

Les partisans des avions de combat lancent leur campagne

Les membres du comité «Oui à la sécurité aérienne» estiment que l’achat de nouveaux jets est nécessaire pour garantir la sécurité de la population suisse et de ses infrastructures. Ils ont lancé leur campagne ce mardi pour présenter leurs arguments.

Sous la houlette de l’Association pour une Suisse sûre, des représentants du PLR, de l’UDC, du PDC, du PBD, des Vert’libéraux, du PEV et de nombreuses organisations, ont lancé mardi leur campagne pour l’achat de nouveaux avions de combat. Ceux-ci augmenteront la sécurité de la Suisse et de sa population.

Achat nécessaire

Ces avions doivent être remplacés à temps afin d’assurer la sécurité, a souligné Thierry Burkart. Sans défense aérienne, l’armée, avec ses seules forces terrestres, ne peut pas remplir son mandat de défense et ne sera plus en mesure de protéger la population et les infrastructures. La sécurité est un ensemble: les conflits ont plusieurs facettes et se déroulent sur plusieurs terrains.