Suisse

Les paysans veulent profiter du boom de la vente directe

La crise du coronavirus a dopé la vente directe à la ferme. L'Union suisse des paysans (USP) veut profiter de cette nouvelle tendance.

Cheffe d'une exploitation agricole avec vente directe à Ecublens (VD), Mireille Ducret a vendu au moins trois fois plus d'oeufs et de pommes de terre durant le semi-confinement que d'habitude. «La même chose est arrivée dans d'autres fermes. Nous avons reçu un nombre incalculable de clients que personne n'avait vus venir», a-t-elle confié mercredi lors d'une conférence de presse de l'USP à Subingen (SO).

Tendance préexistante renforcée

Plateforme internet

Pour soutenir les familles paysannes dans la vente directe, l'organisation a élaboré une plateforme internet gratuite sur laquelle les producteurs peuvent faire connaître leur offre et où les consommateurs peuvent chercher des produits dans leur région. Elle leur fournit aussi du matériel d'emballage. D'autres collaborations sont en route, notamment avec GastroSuisse et HotellerieSuisse, TWINT ou Too Good To Go.