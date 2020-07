Grande-Bretagne

Les personnes trans deux fois plus exposées aux délits

L’Office nationale des statistiques démontre que 28% des individus transgenres a déjà été victime de violences.

Les personnes transgenres sont «deux fois plus susceptibles» d’être victimes d’un crime ou d’un délit au Royaume-Uni que celles qui ne le sont pas, a indiqué vendredi l’ONS.

Première analyse sous le prisme du genre

Chaque année, l’ONS sonde environ 34’000 personnes en Angleterre et au Pays de Galles sur des crimes et délits dont elles ont été victimes durant les 12 derniers mois et qu’elles n’ont pas signalés à la police, une méthode d’enquête reconnue pour être révélatrice des tendances sur le long terme.